Путин лично встретится с победителями Всемирной зимней универсиады в Красноярске

Завтра, 27 марта, Владимир Путин встретится с победителями XXIX Всемирной зимней универсиады, прошедшей в марте в Красноярске. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча пройдет в Олимпийском центре синхронного плавания Анастасии Давыдовой. В этот же день президент России проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Его основной темой станут национальные цели и стратегические задачи развития физкультуры и спорта в РФ до 2024 года и на последующий период.

Напомним, Всемирная зимняя Универсиада проходила в Красноярске со 2 по 12 марта. Сборная России выиграла медальный зачет с гигантским отрывом.