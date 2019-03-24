24 Марта 2019
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Наука и техника Северо-Западный ФО В России

Начались испытания нового атомного ледокола "Лидер"

Петербургское бюро "Айсберг" начало проводить тестирование нового атомного ледокола "Лидер".

Эксперименты проходят в Крыловском научном центре, сообщает ТК "Звезда". Специалисты проверяют корпус на прочность при самых сильных перегрузках. Испытания проводятся для определения или подтверждения ходовых качеств проектируемого корабля.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам развития атомного ледокольного флота России рассказал о строительстве новых ледоколов "Лидер", которые будут строиться в стране для проходки по всему маршруту Севморпути круглогодично.

Весной 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что на строительство ледоколов для Северного морского пути потребуется 500 млрд руб.

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Начались испытания нового атомного ледокола "Лидер"

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Теги: атомный ледокол, лидер



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