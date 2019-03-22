В югорском лыжном марафоне примут участие мировые звезды лыжного спорта

Участие в Югорском лыжном марафоне подтвердили олимпийский чемпион Александр Легков и лидер "Worldloppet FIS CUP" среди женщин Мария Грэфнингс, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Марафон состоится 6 апреля. В 2019 году турнир включен в международную систему "Worldloppet FIS CUP" и станет заключительным этапом кубка. Его участниками станут лидеры нынешнего сезона – французы Дамьен Тарантола, Жерар Ангелет, Луи Гигон, эстонка Татьяна Маннима и чешская спортсменка Клара Моравкова.

Также в Ханты-Мансийске ждут олимпийских чемпионов Михаила Иванова, Николая Зимятова, Анфису Резцову, Юрия Кашкарова.

Участниками марафона стали уже 1,6 тыс. человек. Им предстоит преодолеть на лыжах одну из трех дистанций - в пять, 25 и 50 километров.