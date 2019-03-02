02 Марта 2019
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Общество В России

В Красноярске открылась XXIX Зимняя Универсиада

В Красноярске на "Платинум Арене" завершается церемония открытия XXIX Зимней Универсиады. Шоу традиционно было разделено на несколько частей: концерт, выход сборных команд, приветственное слово организаторов и президента принимающей страны.

Открывая Универсиаду, президент России Владимир Путин отметил: "Тысячи атлетов из десятков стран мира покажут своё мастерство, силу, скорость, выносливость и, конечно, волю к победе, твёрдый характер и уважение к сопернику. Уверен, что каждому из вас эти дни запомнятся на всю жизнь, подарят только самые радостные, добрые впечатления и обязательно войдут в историю мирового спорта яркой страницей.

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Именно такими стали и летняя универсиада в Казани, игры в Сочи, чемпионат мира по футболу – все крупные спортивные форумы, которые принимала Россия и провела их не просто на достойном, а на высочайшем уровне.

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Своих гостей мы всегда встречаем по-русски радушно, с традиционным российским гостеприимством, с открытым сердцем. И искренне благодарны вам: спортсменам, тренерским штабам и федерациям – за общую приверженность идеалам спорта, за готовность следовать его лучшим традициям.

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Поздравляю всех с началом соревнований и желаю удачи, убедительных, красивых, ярких побед.

Объявляю XXIX Всемирную зимнюю универсиаду открытой!".

Всего в турнире примут участие спортсмены из 50 стран, более 3 тысяч атлетов. Они будут соревноваться в 11 видах спорта. Кстати, технически Универсиада открылась еще накануне – в некоторых видах прошли квалификации.

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В Красноярске открылась XXIX Зимняя Универсиада

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Теги: зимняя универсиада, красноярск, церемония открытия



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