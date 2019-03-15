В Челябинске бюджет на строительство конгресс-холла на берегу реки Миасс увеличился почти на 4 млрд рублей

Уставной капитал хозяйственного партнерства "Конгресс-холл" увеличен с 3,5 млрд до 7,4 млрд рублей. Соответствующие изменения 7 марта были внесены в базу данных ЕГРЮЛ, передает корреспондент Накануне.RU.

Учредителями хозяйственного партнерства являются министерство имущества Челябинской области (стоимость доли 7 млрд 472,6 млн руб.), ЮУ КЖСИ (1 млн руб.), и Виталий Передерий (10 тыс. руб.).

Напомним, в апреле прошлого года депутаты Законодательного собрания Челябинской области выделили почти 3,3 млрд руб. из областного бюджета хозяйственному партнерству "Конгресс-холл" на строительство общественного-делового центра на берегу реки Миасс.

В феврале 2019 года Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства общественно-делового центра на берегу реки Миасс в Челябинске, возводимого к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, но исключила из проекта пешеходный мост, по которому можно было бы перейти на другой берег реки.

В марте ХП "Конгресс-холл" объявило о начале подачи заявок на участие в конкурентных переговорах по определению подрядчика для строительства общественно-делового центра. Начальная цена договора не устанавливалась. Ее должен определить заказчик на основании результатов анализа поступивших предложений. При этом отмечалось, что сумма средств, предусмотренных бюджетом ХП "Конгресс-холл" на 2019 год для оплаты работ, составляет 5,4 млрд рублей.