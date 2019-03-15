До конца года в Ишиме и Тобольске построят заводы по переработке мусора

На совещании при полпреде президента в УрФО Николае Цуканове, которое проходит в Кургане, губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о реализации в регионе "мусорной" реформы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В 2016 г. была утверждена территориальная схема обращения с отходами, в конце 2018 г. её ввели. Выбран единый региональный оператор, который обслуживает всю область, "Тюменское экологическое объединение". Система обращения с ТКО предусматривает структуры сбора, транспортировки, сортировки, вторичного использования отходов и захоронению того, что не подлежит использованию", - сказал Моор.

Для эффективного сбора и транспортировки отходов создаются площадки накопления с мусороперегрузочными станциями, что сократит расходы на транспортировку. Всего появится 20 мусороперегрузочных станций.

"Ещё до событий 2016 г., до утверждения схемы, заключено концессионное соглашение, предусмотрено строительство трёх мусоросортировочных заводов и одной мусороперегрузочной станции – заводы в Тюмени, Тобольске, Ишиме. В столице региона завод построен и работает, до конца года появятся в двух других городах", - заявил губернатор.

Суммарная мощность заводов – 415 тыс. т отходов в год при работе в одну смену. Концессия предусматривает обязанность сортировать не менее 41% поступающих отходов. Все выделяемые фракции надо реализовать через публичные долги, а прибыль учитывается при формировании тарифа на следующий год.

"Тюменский завод работает два месяца. Первые объёмы вторсырья получены, выставлены на продажу, посмотрим, сколько они будут стоить. Концессионер планирует только с одного тюменского завода получить 250-300 млн руб. выручки от продажи", - сказал Моор.

В регионе плату за мусор берут с человека, предусмотрена дифференциация нормативов накоплений между частными и многоквартирными домами. В первом случае люди платят 139 руб., во втором – 119 руб. Есть поддержка малоимущих и многодетных.