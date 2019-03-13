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Дума Перми просит мэрию отчитаться о борьбе с гололедом

На мартовском заседании пермская гордума планирует рассмотреть вопрос о том, какие действия предприняла мэрия для ликвидации гололеда с 5 по 10 марта. Соответствующее письмо главе города Дмитрию Самойлову направил председатель пермской гордумы Юрий Уткин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

В письме спикер гордумы попросил властей города рассказать о том, сколько единиц техники и работников было привлечено к работе. Как пояснил Юрий Уткин, тему содержания улично-дорожной сети депутаты держат на контроле, их уверяют, что делается все возможное, что достаточно техники и реагентов, снег вывозится регулярно.

"Может быть, для работы в штатном режиме усилий предпринимается достаточно. Но стоит только выйти за рамки этого штатного режима – например, осадков выпадает больше нормы – все, сразу кризис жанра", - отметил председатель гордумы и заявил, что считает это неправильным, и что на экстренный случай должны быть запасные варианты.

Также депутатов интересует, как были наказаны управляющие компании за неудовлетворительную уборку, в гордуме предлагают составить рейтинг лучших и худших подрядчиков.

Отдельным вопросом депутаты планируют заслушать отчет о пострадавших пешеходах на скользких дорогах и количестве ДТП.

Напомним, на прошлой неделе от гололеда в Перми пострадали более 150 человек, в том числе заместитель министра строительства региона.

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Дума Перми просит мэрию отчитаться о борьбе с гололедом

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Теги: гололед, скользкие дороги, травмы, падения, городская дума



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