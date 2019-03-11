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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Награда за иеговистов*? Прокурор Урая получил повышение

Прокурор Урая Андрей Майоров получил повышение, сообщил Накануне.RU источник в думе, знакомый с ситуацией.
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Он стал Ханты-Мансийским межрайонным прокурором. Источник Накануне.RU полагает, что повышение может быть связано с тем, что недавно в городе "накрыли" ячейку "Свидетелей Иеговы"*. В Урае Майоров работал с 21 сентября 2015 г.

Напомним, сотрудники ФСБ, МВД и СКР "накрыли" ячейку иеговистов в Урае 15 февраля, в тот же день одного из создателей сообщества задержали. Организация "Собрание" пропагандировала преимущество своих членов перед другими людьми. По факту такой "работы" возбуждено уголовное дело. Вскоре другая спецоперация прекратила существование аналогичного "филиала" в Сургуте.

*"Свидетели Иеговы" - религиозное объединение, которое было признанно запрещенным в Российской Федерации.

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Награда за иеговистов*? Прокурор Урая получил повышение

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Теги: Андрей Майоров, прокурор Урая



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