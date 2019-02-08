В Якутии ямальцев обвинили в лоббировании интересов нефтегазовых компаний из-за закона о платных дорогах на Крайнем Севере

Депутаты Парламента Якутии планируют создать рабочую группу для разработки поправок к проекту закона о строительстве безальтернативных платных дорог в регионах Крайнего Севера. Проект прошел первое чтение в Госдуме, однако в Якутии уверены: инициатива приведет к ухудшению жизни людей и продиктована интересами нефтегазовых компаний.

Проект закона был внесен Правительством РФ, но поправки инициировал Ямало-Ненецкий автономный округ. В регионе на условиях концессии запланировано строительство моста через Пур, сейчас транспорт ездит между Уренгоем и Коротчаево по наплавному мосту. Для возврата инвестиций проезд по мосту должен быть платным, но в условиях отсутствия альтернативной дороги законодательство не позволяет это сделать.

Во время обсуждения проекта в первом чтении отдельные депутаты выразили недоверие инициативе. Представитель Якутии Федот Тумусов привел в пример частную дорогу "Сургутнефтегаза" в Республике Саха. "Тогда цены взлетели, а пропуска на проезд выдавались только своим. У нас каждый пятый в стране и так за чертой бедности, а Север и вовсе нищий, все хотят уехать оттуда. Я против законопроекта", - заключил депутат.

Однако большинство парламентариев проголосовали за проект, в Якутии в ответ на это заявили, что Крайний Север может стать еще более крайним. Предложение о строительстве платных дорог на Севере "Вести Якутии" объясняют лоббированием интересов нефтегазодобывающих компаний.

"То есть добывающие компании будут иметь возможность зарабатывать еще и на дорогах. А в Якутии товары и продукты завозятся в населенные пункты Северной и Арктической зон на большегрузах. Если закон вступит в силу, цены на продукты станут еще дороже. Это усугубит и без того тяжелые условия жизни людей, живущих там", - пишет издание.

На территориях Крайнего Севера могут остаться только вахтовые поселки добывающих компаний, а после них – лунные ландшафты, опасаются в Якутии.

Республиканский парламент намерен внести свои поправки в проект ко второму чтению, оно намечено на 6 марта.