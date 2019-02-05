Суд вынес приговор семейной паре из Мегиона, "воспитывавшей" сына электрошокером

05 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Год культуры": "Газпром" шутит про самих себя?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Суд вынес приговор семейной паре из Мегиона, "воспитывавшей" сына электрошокером

Суд в ХМАО признал семейную пару из Мегиона виновными в истязании сына электрошокером, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 34-летняя мать и 38-летний отец, злоупотребляя спиртным, "воспитывали" своего ребенка ремнем и электрошокером, за это они стали фигурантами дела о неисполнении своих обязанностей. Вскоре они получили ворую "уголовку" – по статье "Истязание несовершеннолетнего". Ранее супруги уже привлекались к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Ребенок изъят из семьи и сейчас живет у бабушки.

Сотрудники управления также полагают, что такие методы "воспитания" родители применяли при попустительстве сотрудников опеки. Во время расследования дела представления об устранении нарушений внесены в городской отдел полиции, председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при мэрии, главе Мегиона и начальнику отдела опеки и попечительства.

"Отцу ребенка назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы, матери – в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Суд вынес приговор семейной паре из Мегиона, "воспитывавшей" сына электрошокером

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Мегион, ХМАО, электрошокер, СКР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.01.2019 13:49 Мск Глава Мегиона получил представление из-за родителей, "воспитывавших" сына электрошокером
Ранее 22.05.2018 13:32 Мск В Югре супруги, "воспитывавшие" ребенка электрошокером, попали под вторую "уголовку"
Ранее 11.05.2018 10:17 Мск В Югре родители воспитывали ребенка электрошокером

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 809

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети