Суд вынес приговор семейной паре из Мегиона, "воспитывавшей" сына электрошокером

Суд в ХМАО признал семейную пару из Мегиона виновными в истязании сына электрошокером, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 34-летняя мать и 38-летний отец, злоупотребляя спиртным, "воспитывали" своего ребенка ремнем и электрошокером, за это они стали фигурантами дела о неисполнении своих обязанностей. Вскоре они получили ворую "уголовку" – по статье "Истязание несовершеннолетнего". Ранее супруги уже привлекались к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Ребенок изъят из семьи и сейчас живет у бабушки.

Сотрудники управления также полагают, что такие методы "воспитания" родители применяли при попустительстве сотрудников опеки. Во время расследования дела представления об устранении нарушений внесены в городской отдел полиции, председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при мэрии, главе Мегиона и начальнику отдела опеки и попечительства.

"Отцу ребенка назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы, матери – в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.