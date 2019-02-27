Конкурс по отбору главы Очёра снова признан несостоявшимся

Конкурс на должность главы Очёра признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщили Накануне.RU в очёрской гордуме.

Конкурс будет объявлен в третий раз.

Напомним, предыдущий конкурс должен был состояться в декабре 2018 г. Однако на него также никто не заявился, потому конкурс был признан несостоявшимся.

По некоторым данным, отсутствие желающих принять участие в конкурсе может быть связано с объединительными процессами, которые идут сейчас в Пермском крае. Напомним, в прошлом году в регионе прошли восемь объединительных процессов. В этом году с инициативой об объединении в заксобрание обратились власти Верещагинского, Чернушинского и Осинского муниципальных районов.