27 Февраля 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

Конкурс по отбору главы Очёра снова признан несостоявшимся

Конкурс на должность главы Очёра признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщили Накануне.RU в очёрской гордуме.

Конкурс будет объявлен в третий раз.

Напомним, предыдущий конкурс должен был состояться в декабре 2018 г. Однако на него также никто не заявился, потому конкурс был признан несостоявшимся.

По некоторым данным, отсутствие желающих принять участие в конкурсе может быть связано с объединительными процессами, которые идут сейчас в Пермском крае. Напомним, в прошлом году в регионе прошли восемь объединительных процессов. В этом году с инициативой об объединении в заксобрание обратились власти Верещагинского, Чернушинского и Осинского муниципальных районов.

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Конкурс по отбору главы Очёра снова признан несостоявшимся

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Теги: конкурс на пост главы Очёрского района, объединение муниципалитетов Пермский край



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