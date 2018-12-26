26 Декабря 2018
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Происшествия Курганская область

"Людей в ковер заматывали и в погреб кидали". В Зауралье дело банды сотрудников реабилитационного центра, похищавших и мучивших людей, направлено в суд

В Курганской области завершено расследование жуткого уголовного дела, которое расписано в 80 томах.

С конца декабря 2015 года по Зауралью прокатились слухи о том, что в Юргамышском районе региона действует какой-то специальный реабилитационный центр "Ирис", в котором якобы помогают справиться с алкогольной и наркотической зависимостью. На деле же все обстояло совсем иначе.

Людей туда привозили насильно, кормили кашей и водой, не выпускали из бани, бросали на несколько дней в погреб за малейшую провинность. Сбежать из этого центра было практически невозможно. Однажды работники центра замотали одного из мужчин в ковер, в котором бедняга и скончался - это было в мае 2016 года. Злоумышленники подбросили тело к зданию местной больницы.

Как рассказали Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области, руководители и сотрудники центра сейчас обвиняются в более чем 30 эпизодах преступной деятельности.

Причем если люди сами добровольно не хотели находиться и жить в центре, их доставляли туда принудительно с применением физической силы. В "Ирисе" некоторых постоянно избивали.

Стоит отметить, что никакого медицинского обслуживания в центре не было - раз в неделю приезжала женщина, которая давала таблетки от различных жалоб, не более того. С родственников руководители центра за содержание там людей получали каждый месяц от 5 тыс. до 20 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

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"Людей в ковер заматывали и в погреб кидали". В Зауралье дело банды сотрудников реабилитационного центра, похищавших и мучивших людей, направлено в суд

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Теги: Ирис, реабилитационный центр, Юргамыш, похищение, издевательства, погреб, ковер, СК, суд



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