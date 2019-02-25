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Общество Челябинская область

"Параллель с Томинским ГОК очевидна". В Миассе у здания мэрии будут митинговать против строительства ГОКа

2 марта у здания администрации Миасса пройдет митинг против загрязнения озера Тургояк и строительства Круглогорского ГОКа. Городская администрация протестную акцию согласовала.

Предполагается, что в митинге примут участие до 500 человек.

Как рассказала организатор митинга Татьяна Якимова, цель – привлечь внимание к экологическим проблемам озера Тургояк.

"Считаю, что строительство ГОК угрожает не только озеру, но и экологии города в целом. Ещё больше опасно враньё чиновников и трусливое молчание депутатов", - отметила она.

Жителей Миасса на митинге готовы поддержать и активисты движения Стоп-ГОК, выступающие против строительства Томинского ГОК, сообщил Накануне.RU лидер движения Василий Московец.

"Параллель с Томинским ГОК очевидна. Точно также вопреки мнению людей, власти подписали уже соглашение. В туристическом кластере, где работает автозавод и ГРЦ им. Макеева, вместо того, чтобы развивать наукоемкие производства у нас опять собираются строить ГОК. Выкопал, продал и все деньги в офшоры", - считает Московец.

Стоит отметить, что жителей Миасса, выступающих против ГОКа, поддержали и местные депутаты-единороссы. Фракция "Единой России" в городском собрании заявила о намерении оказать противодействие созданию ГОКа. По мнению депутатов, строительство такого предприятия в разы снизит инвестиционную привлекательность города.

Как отнеслись к такой позиции коллег в региональном отделении "Единой России" неизвестно. Получить комментарий в пресс-службе регионального отделения партии на момент выхода материала не удалось.

Напомним, в Миассе хотят построить горно-обогатительный комбинат. Еще в ноябре прошлого года администрация города заключила типовое соглашение об инвестиционном сотрудничестве с ООО "Круглогорский ГОК", основным учредителем которого является бывший сенатор от ХМАО Виктор Пичугов. Для строительства промышленного объекта необходимо провести смену функционального назначения земель с сельскохозяйственного использования на промышленное. Вопрос вынесли на публичные слушания, которые прошли 18 февраля и были признаны несостоявшимися.

Борис Дубровский заявил, что решение о строительстве ГОКа в Миассе будет принято после проведения геологоразведки и потребовал от инвестора остановить строительные работы на площадке.

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"Параллель с Томинским ГОК очевидна". В Миассе у здания мэрии будут митинговать против строительства ГОКа

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Теги: митинг, ГОК, Стоп-ГОК, Круглогорский ГОК, Томинский ГОК,



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