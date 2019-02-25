"Нас ждет сокращение рабочих мест". Правительство снижает объемы поддержки автопрома

Программы поддержки спроса на автомобили в 2019 г. могут сократиться в три раза. По словам начальника отдела департамента автомобильной промышленности Минпромторга Владимира Костюченкова, в текущем году министерство направит на них 10,4 млрд руб., в то время как в 2018 г. субсидии превышали 30 млрд руб. Сокращение финансирования может привести к падению спроса на отечественные автомобили, говорят эксперты отрасли. Так как мощности автомобилестроителей уже сейчас загружены не в полной мере,заводы будут вынуждены сокращать персонал, передает корреспондент Накануне.RU.

Представитель Минпромторга на форуме ForAuto-2019 сообщил, что в 2019 г. министерство почти в три раза сократит объемы программ льготного автолизинга (распространяется на коммерческий транспорт) и автокредитования, стимулирующих покупку новых автомобилей, выпущенных в России. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в России в 2018 г. было продано 1,8 млн легковых машин, что на 12,8% больше уровня 2017 г. На 16% увеличились продажи автомобилей "Лада", на 4% - ГАЗ, в лидерах оказались Kia (25%), Hyundai (13%) и ряд других иномарок, которые имеют свои сборочные производства на территории России. В 2018 г. российский автопром планировал сохранить выпуск на уровне 2017 г., рассказали в НП "Объединение автопроизводителей России" (участники партнерства - "КамАЗ", Группа "Газ", "Автоваз", "Рено Россия", "Соллерс" и ряд других концернов), однако сокращение финансирования программ может привести к падению объемов выпуска.

"Спрос по-прежнему очень маленький, его нужно поддерживать. Навряд ли автопроизводители без этого смогут увеличить выпуск или даже выйти на уровень 2012 г. Без программ льготного лизинга и кредитования сложно, так как денег у покупателей становится меньше. Если ему перестать помогать, то он не купит новую машину, значит, промышленность перестанет их выпускать. За этим последует сокращение рабочих мест", - сообщил Накануне.RU исполнительный директор "Объединения автопроизводителей России" Игорь Коровкин.

По его словам, в 2019 г. автопроизводители могут поднять цены на новые машины на 4-5% из-за роста НДС и расходов на реализацию новых технических регламентов. Отметим, что легковые автомобили с начала года уже подорожали на 3-4%, помимо изменения ставки налога, на динамику цен этих повлияла курсовая динамика второй половины 2018 г.

Сокращение государственной поддержки автопрома частично связано с неблагоприятной экономической ситуацией, но это далеко не главный фактор, который может привести к общему снижению продаж автомобилей в России, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Во втором полугодии 2018 г. ставка ЦБ РФ выросла с 7,25% до 7,75%, что отразилось на общей стоимости кредитования в стране. С 1 января был повышен НДС с 18% до 20%, и, наконец, реальные доходы населения снижаются уже шестой год подряд. Однако отечественные автомобили в данной ситуации, если не выиграют, то, как минимум, окажутся в более выгодном положении, чем импортные. Из-за ослабления рубля в течение прошлого года импортные автомобили стали дороже отечественных. Соответственно, за счёт этого местное производство оказалось более востребовано на рынке. В любом случае, производители закладывают на текущий год снижение продаж, что является общей тенденцией на крупнейших рынках, включая Китай и Европу", - рассказал он Накануне.RU.

Существенное падение продаж неизбежно скажется на общей рентабельности производств, из-за чего производители в течение года будут вынуждены делать скидки, отмечает аналитик.

В профильном комитете Госдумы сокращение программ стимулирования покупку автомобилей не обсуждалось, заявил в беседе с Накануне.RU член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Балыбердин. "Господдержка приобретения автомобилей необходима, но в каком объеме - это вопрос, который заслуживает внимания. Мы должны сохранить наш автопром и развивать его", - сказал депутат. При принятии бюджета решение о сокращении господдержки автопрома не обсуждалось, добавляет член комитета Николай Арефьев, он предполагает, что оно принято в рамках перераспределения средств между программами.

"Майские указы" президента говорят о росте экономики темпами выше мировых, и автомобилестроение - самая эффективная отрасль. Принимать такое решение нельзя, мы просто "убьем" свой автопром, который едва встал на ноги. Мы будем разбираться в этом вопросе, запросим информацию в бюджетном комитете", - заявил депутат.

Как ранее сообщало Накануне.RU, по информации профсоюзов, из-за сокращения выпуска автомобилей на грани закрытия находятся несколько заводов группы "Форд Соллерс".