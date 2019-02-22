Дубровский назвал "востребованным для региона" проект строительства ГОКа в Миассе

Решение о строительстве Круглогорского ГОК в Миассе будет принято после проведения геологоразведки. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

Губернатор подчеркнул, что между областным правительством и инициатором проекта соглашения не заключались, но отметил, что оценивает проект как востребованный для региона.

"Компания является держателем лицензии на право пользования недрами, ведет в настоящий момент геологоразведку. Только после ее завершения можно будет говорить о том, будет ли реализовываться проект и какого масштаба", - отметил он.

Напомним, в Миассе хотят построить горно-обогатительный комбинат. Еще в ноябре прошлого года администрация города заключила типовое соглашение об инвестиционном сотрудничестве с ООО "Круглогорский ГОК", основным учредителем которого является бывший сенатор от ХМАО Виктор Пичугов. Для строительства промышленного объекта необходимо провести смену функционального назначения земель с сельскохозяйственного использования на промышленное. Вопрос вынесли на публичные слушания, которые прошли 18 февраля и были признаны несостоявшимися