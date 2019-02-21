Платные дороги раскололи Крайний Север. Якутия накладывает мораторий, Ямал собирает подписи

В Государственном собрании Якутии началась работа по подготовке поправок в проект закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ". В первом чтении депутаты Госдумы поддержали предложение Минтранса о строительстве на Крайнем Севере безальтернативных платных дорог. Инициативу выдвинул Ямал, где на условиях концессии строится мост через Пур. Однако в Якутии есть негативный опыт появления частных дорог, депутаты считают, что проект выгоден, в первую очередь, нефтяникам и предлагают им "отбивать" свои расходы только в тех субъектах, власти которых готовы нести ответственность за последствия.

Строить платные дороги общего пользования существующее законодательство позволяет лишь в регионах с развитой дорожной сетью, в районах Крайнего Севера и территориях, приравненных к ним, зачастую нет альтернативных дорог и мостов для проезда. Разрешение на строительство безальтернативных платных трасс привлечет частные инвестиции дорожную инфраструктуру, заявил Минтранс РФ в пояснениях к проекту. Примером стал Ямал со своим проектом ГЧП, стоимостью 9,6 млрд руб. Мост не только свяжет жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с большой землей, он нужен для обустройства крупных нефтегазовых месторождений. В Якутии, выступившей против инициативы, опасаются, что поправки развяжут руки нефтегазовым компаниям: дороги к своим объектам они будут оплачивать за счет населения.

Поправки госсобрание Якутии намерено направить в Госдуму в первых числах марта. Член рабочей группы, народный депутат Республики Якутия Виктор Федоров считает, что полномочия по платным дорогам должны быть переданы на уровень субъекта - такие поправки парламентарии предложат ко второму чтению. Таким образом, каждый регион будет сам решать, разрешать или нет строительство безальтернативных платных дорог. В случае, если поправки будут приняты, якутские депутаты намерены внести в региональное законодательство запрет на "частные" платные дороги общего пользования без альтернативного маршрута.

"Иначе что получается: на севере начнут строить только платные дороги. Учитывая плотность населения, труднодоступность районов, логично было бы сделать иначе - чтобы все дороги в регионах были бесплатными. Задача государства - сделать Север форпостом, но инициатива полностью этому противоречит. Мы у себя уже столкнулись с этой проблемой: на Талаканском месторождении у нас работает "Сургутнефтегаз", три года назад компания построила дорогу к поселку Витим и начала взимать плату с грузового за проезд по ней. Суммы доходили до 100-200 тыс. руб. за машину, из-за этого подорожали товары - в основном, продукты питания в населенных пунктах. Поэтому я понимаю, зачем этот закон лоббирует Ямал - нефтяники хотят отбивать свои дороги за счет местных жителей", - поделился с Накануне.RU своим мнением депутат.

По его словам, закон приведет к тому, что новая дорожная сеть вблизи крупных промышленных объектов полностью станет платной, это отразится на ценах в ближайших населенных пунктах. Другая сторона медали: нуждающиеся в дорогах территории, которые не могут обеспечить окупаемость инфраструктуры за счет промышленных грузов, не будут привлекать инвесторов.

"Мы предлагаем делегировать полномочия по определению того, платная дорога будет или нет, регионам, а не вводить норму принудительно для всех, из Москвы", - говорит Федоров.

На Ямале царят другие настроения. К кампании по поддержке закона подключился волонтерский проект "Будущее Арктики", инициатором которого является депутат Госдумы от региона Владимир Пушкарев, в сети сегодня объявлен сбор подписей.

По словам Пушкарева, проезд мосту через Пур для грузового транспорта будет в два раза дешевле, чем по существующей платной переправе. "Этот законопроект - новация для районов Крайнего Севера и вообще для России в целом. Весь легковой транспорт сможет проезжать бесплатно. Предполагается привлечение в экономику частных инвестиций. Это один из весьма эффективных механизмов, который зарекомендовал себя и получил развитие и в транспортной инфраструктуре", - заявил он.

Грузоперевозчики в свою очередь отмечают, что в список "льготников" необходимо внести социально-значимые категории продуктов и непродовольственных товаров. Транспортные компании будут пользоваться платными участками, но расходы добавят к стоимости перевозки, следовательно, это отразится на конечной цене. Вместе с тем "Платон", весовой контроль и прочие новшества уже повлияли на интенсивность автомобильных грузоперевозок на Севере, говорит координатор иркутского отделения "Объединения перевозчиков России" Сергей Семушин.

"Машин стало меньше, а платные дороги выдавят из регионов оставшихся небольших перевозчиков и на рынке останутся крупные логистические компании. Они, как монополисты, поднимут цены. На севере за рамками летнего сезона нет альтернативы автомобильному транспорту, переориентировать грузы не получится. Поэтому платные неизбежно приведут к росту цен", - рассказал он Накануне.RU.

Напомним, проект вызвал бурные споры и среди депутатов Госдумы, но мнения разделились: одни уверяли, что инициатива увеличит инвестиции в строительство дорог, другие назвали закон очередным "Платоном". Поправки Госдума принимает до 6 марта, затем в парламенте пройдет второе чтение.