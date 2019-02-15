В Перми и Лысьве травят собак. Жители городов сообщили о догхантерах

Жители Перми и Лысьвы сообщили о социальных сетях об отравлениях собак, передает корреспондент Накануне.RU.

Одного из отравленных псов в бессознательном состоянии в Индустриальном районе Перми нашел местный житель Кирилл Б. Он отвез собаку в ветеринарную клинику, там у пса начались судороги из пасти пошла пена. Врачам удалось спасти животное. Сейчас пес идет на поправку. Об этом сообщил Кирилл на своей странице в соцсети.

"Радостные новости, состояние парня восстанавливается хорошими темпами. Я оказался вовремя оказался рядом с ним, поэтому предложил назвать парня Лакки - счастливчик", - сообщил он.

Защитники животных сообщают, что этот случай не единственный. Они обратились в полицию.

Добавим, что о догхантерах сообщают также интернет-пользователи Лысьвы. В социальных сетях они жалуются на разбросанные подозрительные приманки. О пострадавших животных пока ничего не известно.