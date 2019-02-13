Минздрав Пермского края рассказал о состоянии детей в "Орленке"

Плохое самочувствие детей в санатории "Орленок" в Усть-Качке Пермского края связано с ОРВИ. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, сообщили Накануне.RU в региональном минздраве.

Ранее в соцсетях появились сообщения родителей о массовом отравлении детей в санатории. В ходе проверки выяснилось, что дети заболели гриппом.

"В течение смены некоторые дети болели ОРВИ и гриппом. Официальный выезд детей из санатория 14 и 15 февраля. Санаторий в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора по Пермскому краю был закрыт на карантин. Общие мероприятия были отменены", - сообщили в министерстве здравоохранения Прикамья.

На сегодняшний день в санатории находятся 83 ребенка, восемь из них - с признаками ОРВИ. Со здоровыми детьми они не контактируют.

Как сообщало Накануне.RU, в пермских школах до 13 февраль действовал карантин по гриппу.