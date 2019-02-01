Главврач больницы Тутаева не увидел "ничего страшного" в шокирующих фото ее палат

Главный врач Центральной районной больницы города Тутаев (Ярославская область) ответил пациентам, опубликовавшим шокирующие фото учреждения.

Как пишет Infox.ru, в соцсетях появились фотографии палат больницы, на которых запечатлены грязные матрасы, осыпающаяся краска и штукатурка, разбитая мебель и прочее. Это вызвало бурное осуждение среди пользователей.

Радиостанции "Говорит Москва" удалось связаться с главврачом ЦРБ Валентином Карбаиновым. Он заявил, что в корпусе инфекционного отделения, где велась съемка, ведется капитальный ремонт, и он займет еще около двух месяцев. По его словам, здание было построено в 1984 году, и вплоть до 2016 года ремонтные работы там не проводились.

Доктор добавил, что "быстро котята родятся, а капитальный ремонт – это серьезное мероприятие".

"Ничего страшного нет, а то, что люди возмущаются – где вы были раньше? Жалоб от населения вообще нет", - заключил главврач.

Как сообщало Накануне.RU, в 2017 году Тутаев прославился тем, что его решили переименовать в Романов-Борисоглебск. Однако местные жители выступили против. Судя по ситуации в больнице и ее оценке со стороны главврача, у властей действительно не было других насущных проблем, кроме как переименование города, названного в честь красноармейца, погибшего во время подавления Ярославского мятежа. В советское время в Тутаеве были развиты переработка льна, швейное и мебельное производство, в начале 1970-х годов возведен крупнейший в Ярославской области моторостроительный завод. Примечательно, что и медицинское учреждение, пребывающее теперь в упадке, было построено на закате еще советской эпохи.