01 Февраля 2019
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Политика Приволжский ФО Пермский край

В Очёрском районе Прикамья повторно объявили конкурс на должность главы муниципалитета

Земское собрание Очёрского района повторно объявило конкурс по отбору главы муниципалитета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Предыдущий конкурс должен был состояться в декабре 2018 г. Однако на него никто не заявился, потому конкурс был признан несостоявшимся. По некоторым данным, отсутствие желающих принять участие в конкурсе может быть связано с объединительными процессами, которые идут сейчас в Пермском крае. Напомним, в прошлом году в регионе прошли восемь объединительных процессов. В этом году с инициативой об объединении в заксобрание обратились власти Верещагинского, Чернушинского и Осинского муниципальных районов.

Как следует из документации к конкурсу, опубликованной на сайте районной администрации, заявки от претендентов на пост главы района будут приниматься с 5 февраля по 3 марта. Сам конкурс состоится 22 марта.

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В Очёрском районе Прикамья повторно объявили конкурс на должность главы муниципалитета

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Теги: конкурс на пост главы Очёрского района, объединение муниципалитетов Пермский край



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