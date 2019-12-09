25 Сентября 2020
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Общество В России За рубежом
Ксения Шойгу (2019) | Фото: instagram.com/ksenia_shoigu

Ксению Шойгу дисквалифицировали на триатлонных соревнованиях Ironman в Новой Зеландии

28-летняя дочь министра обороны России Ксения Шойгу, которая также возглавляет проект "Лига Героев" и является советником зампреда правления "Газпром банка", не смогла пройти триатлонную дистанцию на соревнованиях Ironman в Новой Зеландии. Девушка была дисквалифицирована из-за превышения лимита времени.
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"Я ненавижу проигрывать... Спасибо судьбе и людям рядом со мной - делаю я это редко! Вчера был именно такой день: я не добежала. Я готовилась год, была уверена, что дистанция покорится мне... но вышло так, что я осталась без медали...", - написала Ксения на своей странице в Instagram.

Шойгу не стала скрывать, что "слезы об этом старте пролиты в огромном количестве", и пообещала впредь "не допускать халатности" при подготовке.

Ксения Шойгу|Фото: instagram.com/ksenia_shoigu

"Почему же не добежала? Меня дисквалифицировали по времени... и не разрешили продолжить третий этап по бегу (хоть я и была готова). Где же выбилась из графика? Я не попробовала воду, а она оказалась очень холодной для меня, результат - спазм сосудов, я начала задыхаться, не могла опустить голову в воду и плыла с поднятой весь этап, это отняло 40 лишних минут, много сил и, главное, серьезно выбило из колеи эмоционально, я сильно испугалась... собственно, этого запаса по времени мне и не хватило (я опоздала на 4 минуты), если бы был люфт я гордо настила бы медаль... Но! Меня ждёт следующий старт, идем только к положительному результату!" – заключает Ксения.

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Ксению Шойгу дисквалифицировали на триатлонных соревнованиях Ironman в Новой Зеландии

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Теги: ксения шойгу, триатлон, ironman, соревнования, дисквалификация



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