17 Октября 2020
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Происшествия Сибирский ФО
самосожжение горящий человек (2011) | Фото:

Отчаявшиеся ветераны труда пытались поджечь себя у резиденции губернатора Усса

Сегодня, 31 декабря, двое ветеранов труда попытались поджечь себя на пороге резиденции губернатора Александра Усса. На такой поступок их толкнул отказ в выдаче положенного государственной программой жилья.

Пожилая чета перебралась по программе переселения "Север-Юг" в город Красноярск из Норильска в 2008 году. Однако до настоящего момента предусмотренного программой субсидирования на приобретение недвижимости им выплачено не было.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Красноярскому краю направиться к месту происшествия и лично поговорить с пенсионерами.

В случае признаков уголовно наказуемого деяния, Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

По программе "Север-Юг" право на получение жилищных субсидий имеют граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет, не имеющие других жилых помещений на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или нуждающиеся в улучшении жилищных условий и не получавшие субсидий на эти цели.

Отметим, что по похожей программе жители ЯНАО могут перебраться на юг Тюменской области или в Тюмень. Норма общей площади квартиры для семей из двух человек в рамках этой программы составляет 42 кв.м, если семья состоит из трех и более человек, то ей полагается по 18 кв.м на члена семьи.

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Отчаявшиеся ветераны труда пытались поджечь себя у резиденции губернатора Усса

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Теги: Александр Усс, ветеран труда, программа Север Юг



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