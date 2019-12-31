17 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
ОМОН, корпоратив (2019) | Фото: sitv.ru

ОМОН приехал на корпоратив в югорское кафе и "постелил" отмечающих

Сотрудники ОМОН прервали корпоратив в одном из увеселительных заведений Пыть-Яха.

Спецоперация во время предновогоднего застолья состоялась 27 декабря, по сообщениям очевидцев, сотрудники ОМОН пожаловали в кафе "Юна". Что стало причиной проведения следственных действий, пока не сообщается. При этом, как передает СТВ, с задержанными людьми в форме не церемонились. На кадрах один из мужчин в камуфляже бьет несколько раз лежащего на полу посетителя.

ОМОН, корпоратив(2019)|Фото: sitv.ru

Как сообщалось ранее, депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой ввести правила поведения на корпоративах для чиновников. Депутат отметил, что некоторые парламентарии после корпоративов часто публикуют в соцсетях фото и видео, которые не соответствуют их статусу, что негативно сказывается на авторитете госвласти. Парламентарий подчеркнул, что служащие не должны забывать, что являются "лицом" государства в глазах людей.

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Теги: ОМОН, корпоратив



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