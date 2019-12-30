Депутат обратился к Медведеву с просьбой ввести правила поведения на корпоративах для чиновников

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой ввести правила поведения на корпоративах для чиновников, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на на текст документа.

Депутат отметил, что некоторые парламентарии после корпоративов часто публикуют в соцсетях фото и видео, которые не соответствуют их статусу, что негативно сказывается на авторитете госвласти. Парламентарий подчеркнул, что служащие не должны забывать, что являются "лицом" государства в глазах людей.

"Прошу вас рассмотреть возможность внедрения дополнительных "нравственных" правил поведения государственных служащих во время корпоративных и иных досуговых мероприятий, которые бы исключили возникновение двусмысленных и нелицеприятных случаев с участием чиновников", — говорится в тексте обращения.

Также Петров попросил Медведева усилить контроль за расходованием бюджетных средств на корпоративы, подчеркнув, что неформальный отдых чиновников не должен оплачиваться за счет бюджета, за исключением случаев, допустимых законодательством.