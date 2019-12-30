Новым худруком "Современника" стал режиссер Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра "Современник" вместо Галины Волчек станет режиссер Виктор Рыжаков, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Ранее Рыжаков был руководителем Центра имени Всеволода Мейерхольда. Сейчас эти обязанности возложены на Елену Ковальскую.

Напомним, худрук "Современника" Галина Волчек скончалась 26 декабря в Москве на 87-м году жизни. Она с 23 декабря находилась в Боткинской больнице, куда попала с легочным заболеванием.

Вчера в Москве состоялась церемония прощания. Проводить Волчек в последний путь пришли ее близкие, друзья и коллеги, среди них актёры Сергей Гармаш, Михаил Ефремов и его сын Никита, сын и внук основателя "Современника" Олега Ефремова.