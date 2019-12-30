Новым худруком "Современника" стал режиссер Виктор Рыжаков

16 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://perevozki.youdo.com/cars/tral/, лучшие цены здесь.
Услуги мастера: http://perevozki.youdo.com/international/europe/, посмотреть.
Рекомендуем: http://perevozki.youdo.com/cars/gidrobort/, варианты по ссылке.



Общество Центральный ФО В России Москва Московская область
Виктор Рыжаков (2019) | Фото: Центр имени Всеволода Мейерхольда

Новым худруком "Современника" стал режиссер Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра "Современник" вместо Галины Волчек станет режиссер Виктор Рыжаков, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Ранее Рыжаков был руководителем Центра имени Всеволода Мейерхольда. Сейчас эти обязанности возложены на Елену Ковальскую.

Напомним, худрук "Современника" Галина Волчек скончалась 26 декабря в Москве на 87-м году жизни. Она с 23 декабря находилась в Боткинской больнице, куда попала с легочным заболеванием.

Вчера в Москве состоялась церемония прощания. Проводить Волчек в последний путь пришли ее близкие, друзья и коллеги, среди них актёры Сергей Гармаш, Михаил Ефремов и его сын Никита, сын и внук основателя "Современника" Олега Ефремова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Новым худруком "Современника" стал режиссер Виктор Рыжаков

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Виктор Рыжаков, Современник, Галина Волчек



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.12.2019 10:07 Мск Очередь из желающих проститься с Галиной Волчек выстроилась на Чистопрудном бульваре

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети