15 Октября 2020
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Общество В России
Галина Волчек, худрук современника (2018) | Фото:https://sovremennik.ru

Очередь из желающих проститься с Галиной Волчек выстроилась на Чистопрудном бульваре

В Москве проходит прощание с худруком театра Современник Галиной Волчек. Очередь выстроилась на чистопрудном бульваре. Проводить Волчек в последний путь пришли ее близкие, друзья и коллеги, среди них актёры Сергей Гармаш, Михаил Ефремов и его сын Никита, сын и внук основателя "Современника" Олега Ефремова.

В фойе театра пришедших встречает портрет Волчек, у которого букеты белых и алых роз, передает Интерфакс.

Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.

Волчек скончалась 26 декабря в Москве на 87-м году жизни. Она с 23 декабря находилась в Боткинской больнице, куда попала с легочным заболеванием

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Очередь из желающих проститься с Галиной Волчек выстроилась на Чистопрудном бульваре

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Теги: театр современник, чистопрудный бульвар, галина волчек, прощание



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Развитие сюжета:

Ранее 30.12.2019 10:23 Мск Новым худруком "Современника" стал режиссер Виктор Рыжаков

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