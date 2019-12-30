Стало известно, когда отменят роуминг между РФ и Белоруссией
С 1 сентября 2020 года будет отменен роуминг между Белоруссией и Россией, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
По его словам, "тарифы, по которым граждане смогут, в том числе поздравлять друг друга на Новый год, ... будут очень-очень близкими", сообщают "Ведомости".
Как сообщалось ранее, в России в 2020 году может резко подорожать мобильная связь. С таким мнением выступили аналитики, пишут "Известия".
По словам экспертов, стоимость сотовой связи в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.
Повышение цен на сотовые услуги связывают, в частности, с отказом от внутреннего роуминга. Таким образом, операторы пытаются компенсировать выпадающую прибыль.