16 Октября 2020
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Стало известно, когда отменят роуминг между РФ и Белоруссией

С 1 сентября 2020 года будет отменен роуминг между Белоруссией и Россией, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

По его словам, "тарифы, по которым граждане смогут, в том числе поздравлять друг друга на Новый год, ... будут очень-очень близкими", сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, в России в 2020 году может резко подорожать мобильная связь. С таким мнением выступили аналитики, пишут "Известия".

По словам экспертов, стоимость сотовой связи в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.

Повышение цен на сотовые услуги связывают, в частности, с отказом от внутреннего роуминга. Таким образом, операторы пытаются компенсировать выпадающую прибыль.

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Стало известно, когда отменят роуминг между РФ и Белоруссией

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Теги: Белоруссия, роуминг



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