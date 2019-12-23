В 2020 году отменят роуминг между РФ и Белоруссией

Плата за входящие вызовы в роуминге в Белоруссии должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.

Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга в Союзном государстве. Ожидается подписание документа со стороны Белоруссии.

Стороны планировали подписать дорожную карту еще до конца сентября 2019 года, но не смогли договориться по двум вопросам, касающимся расчетов между операторами, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в России в 2020 году может резко подорожать мобильная связь. С таким мнением выступили аналитики, пишут "Известия".

По словам экспертов, стоимость сотовой связи в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.

Повышение цен на сотовые услуги связывают, в частности, с отказом от внутреннего роуминга. Таким образом, операторы пытаются компенсировать выпадающую прибыль.