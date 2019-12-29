15 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
(2019) | Фото: 66.mchs.gov.ru

Отряду, разыскивающему туристов на севере Свердловской области, потребовалась помощь спасателей

Завершена поисковая операция на границе Свердловской области и Пермского края, где пропали двое туристов на снегоходах. Как сообщили в свердловском ГУ МЧС, туристы благополучно вернулись на базу, но помощь потребовалась самим спасателям.

Сообщается, что о помощи попросили волонтеры, участвовавшие в операции - у них сломались снегоходы. Отряд был обнаружен с воздуха, Волонтёры, участвовавшие в поисках, которые также просили о помощи из-за поломки снегоходов, были обнаружены экипажем вертолёта Ми-8 МЧС России.

(2019)|Фото: 66.mchs.gov.ru

Спасатели спустились с вертолета, однако их деятельное участие не понадобилось, волонтеры решили самостоятельно возвращаться на базу.

В поисковой операции были задействованы 11 спасателей, автомобиль повышенной проходимости УАЗ, два снегохода, а также вертолёт Ми-8 МЧС России. Спасатели и вертолёт Ми-8 возвращаются в места постоянной дислокации.

(2019)|Фото: 66.mchs.gov.ru

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Отряду, разыскивающему туристов на севере Свердловской области, потребовалась помощь спасателей

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Теги: туристы, снегоход, поиски, вертолет



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