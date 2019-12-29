15 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Пермский край
снегоход Bearcat (2015) | Фото: engine-x.ru

Двух туристов на снегоходах ищут с вертолета на границе Свердловской области и Прикамья

На севере Свердловской области около границы с Пермским краем ищут двоих туристов на снегоходах. Поисковый отряд дополнен вертолетом.

По сообщению МЧС Свердловской области, накануне туристы на снегоходах выехали с турбазы "Звезда" в направлении хребта Кваркуш, расположенного в Прикамье. База находится в 110 км от Карпинска.

Отметим, что в Карпинске сейчас -17 градусов, к ночи температура еще снижается

Поиск туристов ведет отряд из шести человек Карпинского поисково-спасательного отряда.

Дополнительно на поиски туристов сегодня днём из г.Екатеринбурга вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с пятью спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту.

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Двух туристов на снегоходах ищут с вертолета на границе Свердловской области и Прикамья

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Теги: туристы, снегоход, поиски, вертолет



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Развитие сюжета:

Ранее 29.12.2019 15:52 Мск Отряду, разыскивающему туристов на севере Свердловской области, потребовалась помощь спасателей

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