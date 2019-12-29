Двух туристов на снегоходах ищут с вертолета на границе Свердловской области и Прикамья

На севере Свердловской области около границы с Пермским краем ищут двоих туристов на снегоходах. Поисковый отряд дополнен вертолетом.

По сообщению МЧС Свердловской области, накануне туристы на снегоходах выехали с турбазы "Звезда" в направлении хребта Кваркуш, расположенного в Прикамье. База находится в 110 км от Карпинска.

Отметим, что в Карпинске сейчас -17 градусов, к ночи температура еще снижается

Поиск туристов ведет отряд из шести человек Карпинского поисково-спасательного отряда.

Дополнительно на поиски туристов сегодня днём из г.Екатеринбурга вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с пятью спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту.