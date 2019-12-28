В Перми обыскали "Центр спортивной подготовки"

В Перми прошли обыски в краевом "Центре спортивной подготовки", сообщает "Ъ-Прикамье".

Мероприятие якобы провели сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции краевого управления МВД. Прошло "Обследование помещений" в рамках закона об "Оперативно-розыскной деятельности". Интерес силовиков якобы связан с использованием бюджетных средств при исполнении контрактов. В пресс-службе УМВД РФ по Пермскому краю Накануне.RU сообщили, что "не располагают информацией для СМИ по данному вопросу".

Напомним, ранее в столице края разгорелся скандал из-за строительства в городе зоопарка. По делу о незаконных тратах в рамках строительства денег арестованы экс-глава "Управления капстроительства" края Дмитрий Левинский и руководитель проекта строительства зоопарка от организации "РЖДстрой" Илья Козырев.