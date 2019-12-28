В московском метро неизвестный с ножом напал на 73-летнего пенсионера

На станции "Шаболовская" московского метрополитена неизвестный ножом ранил пенсионера. "27 декабря в 22:45 от граждан поступило сообщение о ножевом ранении на станции метро "Шаболовская". Прибывшим на место полицейским обнаружен пенсионер 1946 года рождения", - цитирует ТАСС представителя московского полицейского главка. Мужчина госпитализирован с колото-резаным ранением, ему оказывается медпомощь. По факту происшествия начата проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.