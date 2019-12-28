14 Октября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России
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Mercedes сбил пешеходов на остановке в Петербурге

Mercedes влетел в автобусную остановку в центре Санкт-Петербурга, пострадали две женщины.

ДТП произошло на Миллионной улице. Как передает "Интерфакс", молодой водитель не справился с управлением, он задержан.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. У них множественные переломы, у одной закрытая черепно-мозговая травма.

Мерседес въехал в остановку в Санкт-Петербурге(2019)|Фото: vk.com/spb_today

дтп колея(2010)|Фото: Фото: Накануне.RU

В июне Renault Logan въехал в прохожих в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов и велосипедиста.

Легковушка с псковскими номерами ехала по Троицкому мосту в сторону метро "Горьковская". Автомобиль пролетел перекресток Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева на мигающий жёлтый и, уходя от столкновения, наехал на людей.

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Mercedes сбил пешеходов на остановке в Петербурге

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Теги: остановка, Петербург, Mercedes



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