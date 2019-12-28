Mercedes сбил пешеходов на остановке в Петербурге

Mercedes влетел в автобусную остановку в центре Санкт-Петербурга, пострадали две женщины.

ДТП произошло на Миллионной улице. Как передает "Интерфакс", молодой водитель не справился с управлением, он задержан.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. У них множественные переломы, у одной закрытая черепно-мозговая травма.

В июне Renault Logan въехал в прохожих в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов и велосипедиста.

Легковушка с псковскими номерами ехала по Троицкому мосту в сторону метро "Горьковская". Автомобиль пролетел перекресток Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева на мигающий жёлтый и, уходя от столкновения, наехал на людей.