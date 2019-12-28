Фотофакт: В центре Москвы укладывают… снег!

Пока мэров российских городов критикуют за плохую уборку снега с улиц, в центре Москвы снег начали укладывать.

Из-за аномально теплой зимы в этом году снежный покров в столичном регионе не установился даже под Новый год. Московские власти решили хотя бы в центре – на перекрытой для народных гуляний Тверской, в парке "Зарядье" – устроить зиму.

Минувшей ночью в соцсетях начали появляться фото и видео от москвичей и гостей столицы. Где-то снег завезли на грузовиках, где-то – укладывают с помощью снежных пушек – как на горнолыжных курортах.

Фото: Telegram-канал "Подъём"

Далеко не всем такая роскошь по душе: многие пользователи возмущаются расходованием городского бюджета, ведь снег, судя по прогнозам, все равно скоро растает и превратится в грязь.