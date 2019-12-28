"Я устала, я ухожу". Первый заместитель губернатора Тюменской области покинула пост

Губернатор Тюменской области Александр Моор остался без первого заместителя – с этого поста ушла Наталья Шевчик. Информацию об отставке чиновницы с 31 декабря подтвердил Накануне.RU ее коллега, замглавы региона Владимир Сысоев.

Об уходе своего заместителя руководитель области рассказал на заседании президиума регионального правительства, сообщает "Тюменская линия". По словам Моора, Шевчик говорила ему о том, что хочет покинуть пост, еще когда он только вступил в должность губернатора. Тогда они договорились о том, что ее избавят от текущей работы, она сосредоточилась на стратегических проектах.

Новая должность Шевчик – советник губернатора по стратегическим вопросам. Она будет курировать развитие Медицинского города, Западно-Сибирского научно-образовательного центра, в частности, сотрудничество со "Сколково". Также она продолжит "вести" такие проекты, как "Ключ к жизни", "Университетская клиника", празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне.