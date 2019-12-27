13 Октября 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
нефть месторождение добыча цистерны (2004) | Фото: Накануне.ru

На Утреннем месторождении, расположенном на Гыданском полуострове, построят аэропорт

На Ямале появится новый аэропорт. Утверждены проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство аэропорта "Утренний" для перевозок вахтовиков и производственных грузов на Утреннее нефтегазоконденсатное месторождение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главэкспертизы.

Аэропорт будет расположен на Гыданском полуострове, на территории Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения, открытого в 1980 г. Сегодня это один из ключевых активов компании "НОВАТЭК", ресурсная база проекта "Арктик СПГ-2". Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство объектов аэродромной и служебной инфраструктуры, предназначенной для перевозок вахтовиков и производственных грузов на месторождение.

Проект будет реализован в два этапа. Первый предусматривает создание аэродрома, в том числе взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и мест стоянок для самолетов, служебно-пассажирского здания с командно-диспетчерским пунктом, а также радионавигационных средств для обслуживания воздушного движения. Второй – гостиницу для вахтовиков со столовой, а также хозяйственных и служебно-технических зданий и сооружений, необходимых для обеспечения работы аэропорта.

Аэрогавань сможет принимать такие самолеты, как Ан-24, Ан-26, ATR-42, ATR-72, Dash-6-400, Dash-8, L-410, а также грузопассажирскую вертолетную технику. При этом в качестве расчетного типа воздушных судов с ограничениями по массе принят самолет АН-12. Заказчиком работ выступает международный аэропорт Сабетта, генеральный проектировщик – компания "Проектный институт "Красаэропроект".

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На Утреннем месторождении, расположенном на Гыданском полуострове, построят аэропорт

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Теги: Гыданский полуостров, Утреннее месторождение, аэропорт



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Ранее 31.08.2020 10:35 Мск Мишустин утвердил название аэропорта для проекта "Арктик СПГ-2" на Ямале

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