На экс-директора челябинского волейбольного клуба завели уголовное дело по факту невыплаты зарплаты

В Челябинске в отношении бывшего директора волейбольного клуба "Динамо-Метар" Владимира Пахомова возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам в размере более 1,5 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в период август – ноябрь 2019 года подозреваемый не полностью выплачивал заработную плату работникам. При этом на счетах клуба деньги были. В результате долг составил более 1,5 млн рублей.

В настоящий момент принимаются меры для полного погашения задолженности по зарплате.

Напомним, игроки, тренерский штаб и персонал клуба несколько месяцев не получали заработную плату. В пресс-службе регионального минспорта рассказали, что это связано прежде всего с непрофессиональным расходованием средств директора клуба Владимира Пахомова. Сегодня стало известно, что новым директором клуба назначен спортивный менеджер Виталий Носов.