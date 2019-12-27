13 Октября 2020
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Общество Челябинская область
волейбол, волейбольный мяч (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

В челябинском волейбольном клубе, где игроки и работники не получали зарплату, сменился директор

В Челябинске в волейбольном клубе "Динамо-Метар", где игроки и работники несколько месяцев не получали зарплату, назначен новый директор.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минспорта, новым директором назначен спортивный менеджер Виталий Носов. Владимир Пахомов, который ранее возглавлял клуб, написал заявление об уходе по собственному желанию 25 декабря.

Как отметил начальник управления по ФКСиТ Челябинска Максим Клещевников, Виталий Носов уже познакомился с проблемами и болевыми точками женского волейбола в Челябинске.

"У него есть понимание и план того, как поставить клуб на рельсы и двигаться в нужном направлении", - подчеркнул он.

Как отметили в минспорте, одним из первых шагов нового руководителя стала частичная выплата задержанной заработной платы игрокам, тренерскому штабу и сотрудникам волейбольного клуба.

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В челябинском волейбольном клубе, где игроки и работники не получали зарплату, сменился директор

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Теги: волейбольный клуб, Динамо-Метар, минспорт, зарплата,



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