13 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
ЗИС-115, Сталин (2016) | Фото: izi.travel

В Москве украли лимузин Сталина

Из гаража на севере Москвы группа неизвестных украла лимузин Сталина, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, инцидент произошел в ночь на пятницу, шесть мужчин проникли в гараж, погрузили ЗИС на эвакуатор и увезли.

Угонщики ЗИС-115(2019)|Фото: telegram.org/baza

По документам, пишет Mash, машина принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана. Сам начальник сейчас находится под домашним арестом у себя на родине. Лимузин оценили в 2.5 миллиона евро.

ЗИС-115 - советский бронированный автомобиль высшего класса, предназначался для высших партийных чинов. С 1949 года на нем ездил лично Иосиф Сталин, передает ТК.

ЗИС-115(2019)|Фото: telegram.org/baza

Последний автомобиль был списан из системы Гаража особого назначения в 1994 году.

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В Москве украли лимузин Сталина

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Теги: зис-115, лимузин сталина



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Развитие сюжета:

Ранее 28.12.2019 15:51 Мск В Москве нашли угнанный лимузин Сталина

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