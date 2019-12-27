В Москве украли лимузин Сталина

Из гаража на севере Москвы группа неизвестных украла лимузин Сталина, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, инцидент произошел в ночь на пятницу, шесть мужчин проникли в гараж, погрузили ЗИС на эвакуатор и увезли.

По документам, пишет Mash, машина принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана. Сам начальник сейчас находится под домашним арестом у себя на родине. Лимузин оценили в 2.5 миллиона евро.

ЗИС-115 - советский бронированный автомобиль высшего класса, предназначался для высших партийных чинов. С 1949 года на нем ездил лично Иосиф Сталин, передает ТК.

Последний автомобиль был списан из системы Гаража особого назначения в 1994 году.