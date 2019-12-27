Задержан водитель перевернувшегося автобуса Москва – Тбилиси

Водитель рейсового автобуса Москва-Тбилиси, который попал в аварию в Липецкой области, задержан.

По предварительной версии, мужчина не справился с управлением. По данным ТАСС, он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Напомним, транспортное средство попало в ДТП вблизи населенного пункта Яркино. Автобус перевернулся.

В автопроисшествии двое из 17 пассажиров погибли, десять человек пострадали.

Как сообщил глава Становлянского района Сергей Никитин, на трассе был ледяной дождь. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.