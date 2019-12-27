Стала известна предварительная причина смертельного ДТП в Липецкой области

В Липецкой области перевернулся пассажирский автобус.

Он выполнял рейс по маршруту Москва - Тбилиси. Транспортное средство попало в ДТП вблизи населенного пункта Яркино. В автопроисшествии двое из 17 пассажиров погибли, десять человек пострадали.

Как сообщил глава Становлянского района Сергей Никитин, на трассе был ледяной дождь, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Пассажирами автобуса были граждане Грузии, сообщает РБК.