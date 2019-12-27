РПЦ разрешила крестить детей иностранными именами

РПЦ пошла на новый либеральный шаг. Ранее патриарх Кирилл заявил о возможности вести некоторые богослужения на русском (а не на церковнославянском) языке, а теперь при крещении разрешили нарекать детей иностранными именами. Правда, тоже с оговорками.

Так, Синод Русской православной церкви постановил, что нельзя ограничивать поминовение или допущение к церковным таинствам тех, кто носит имена святых любых поместных православных церквей, передает РБК.

Церковная комиссия пришла к выводу, что сложившаяся в РПЦ традиция наречения при крещении не всегда учитывает "многообразие практик и традиций", которые есть в других поместных православных церквях. Это связано в том числе с тем, что месяцеслов РПЦ не содержит всех имен святых, прославленных другими церквями.

Синод постановил обратить внимание на возможность беспрепятственного наречения и последующего крещения младенцев именами святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей.

По мнению комиссии, не имеется препятствий для принятия в таинстве крещения имени, которое отличается от его привычного национального звучания (например, Иоанн — Джон) в тех случаях, когда человек носил это имя до крещения. "Эти иные национальные звучания имен, находящихся в православных месяцесловах, следует отличать от новоизмышленных имен, которые в своей основе не имеют связи с культурой православных народов", — пояснили в синоде.