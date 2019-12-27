СМИ: В Петербурге нашли останки убитой Соколовым

Останки, которые как предполагается, принадлежат убитой расчленителем Олегом Соколовым Анастасии Ещенко, обнаружены в реке в Санкт-Петербурге.

Предположительно, это части тела девушки, сообщила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери погибшей, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Басманный суд Москвы продлил до 9 апреля арест историку Олегу Соколову, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Обвинение настаивало на содержании ученого в СИЗО. Защита просила выпустить Соколова под домашний арест, представив документы об инвалидности родителей историка, которым нужен уход.

Напомним, 9 ноября историка достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу. Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении.