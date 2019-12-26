12 Октября 2020
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Происшествия Курганская область
Любовь Кудряшова, Антиуран-Курган (2017) | Фото:Накануне.RU

ФСБ завела дело на руководителя "Курган-Антиуран" Любовь Кудряшову - за призывы к госперевороту

Курганское управление ФСБ возбудило уголовку в отношении руководителя общественного движения "Курган-Антиуран" Любови Кудряшовой за призывы к госперевороту.

Как сообщили в пресс-службе управления, по данным ФСБ, в период с 2014 по 2016 гг. на своей личной странице в социальной сети "ВКонтакте" Кудряшова, "являясь активным противником проводимой органами государственной власти и президентом Российской Федерации политики, отрицая легитимность существования Российской Федерации как суверенного государства, желая смены конституционного строя и действующей власти в стране с применением в этих целях насилия, имея умысел на публичные призывы к насильственному захвату властных полномочий, нарушениям прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной принадлежности", размещала материалы, содержащие, по заключению экспертизы, информацию, побуждающую к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации.

Таким образом, своими действиями Кудряшова совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 205.2 (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) УК Российской Федерации – "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма", считают в ФСБ.

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ФСБ завела дело на руководителя "Курган-Антиуран" Любовь Кудряшову - за призывы к госперевороту

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Теги: любовь кудряшова, призывы к госперевороту, экстремизм



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