12 Октября 2020
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природа зима (2008) | Фото: Накануне.ru

"Продавец села" в Красноярском крае заявил, что СМИ все неверно поняли

Мужчина, который якобы подал объявление о продаже села Васильевка в Красноярском крае, заявил, что информация не соответствует действительности.

Как сообщил РИА Новости гендиректор Сельского строительного комбината Вадим Федяев, продается уставной капитал предприятия, но не деревня с жителями.

"Мы таким образом стараемся привлечь инвестора на территорию, чтоб развивать ее. Объявление было неверно истолковано и подавалось не в полном объеме в СМИ", - сказал Федяев.

Напомним, ранее журналисты НТВ рассказали о ситуации в Красноярском крае, где местный предприниматель якобы объявил себя хозяином целого поселка и выставил его на продажу – вместе с фермой, складом и даже домами с живущими в них людьми.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить информацию.

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"Продавец села" в Красноярском крае заявил, что СМИ все неверно поняли

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Теги: село васильевка, бизнесмен, продажа села



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