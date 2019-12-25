СК разбирается, что за бизнесмен продает красноярский поселок вместе с жителями

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить информацию о бизнесмене, который попытался продать поселок вместе с его жителями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета, журналисты рассказали о ситуации в Красноярском крае, где местный предприниматель объявил себя хозяином целого поселка и выставил его на продажу – вместе с фермой, складом и даже домами с живущими в них людьми.

Бастрыкин поручил доложить о ситуации в центральный аппарат Следственного комитета.

По данным НТВ, речь идет о селе Васильевка Идринского района Красноярского края.

В селе находятся 45 домов и животноводческий комплекс, за них мужчина решил получить 20 млн рублей. Объявление он выложил в интернете.

Отмечается, что в конце 1980-х годов Минусинскому строительному комбинату выделили средства на возрождение умирающей деревни, а в 90-е годы руководитель компании получил земли в бессрочное пользование. При этом приватизировать жилье через суд смогли только 15 человек.