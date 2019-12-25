СК разбирается, что за бизнесмен продает красноярский поселок вместе с жителями

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Объявление: http://perevozki.youdo.com/ekaterinburg/mebel/tag/vanni/ - в городе.
Услуги бурения колодцев: http://remont.youdo.com/building/communication/bureniekolodcev/.
Цена ремонта квартиры под ключ за квадратный метр , мастера: http://remont.youdo.com/repair/flat/price/.



Общество Сибирский ФО В России
тайга, лес, деревня (2015) | Фото: artanicolin.com

СК разбирается, что за бизнесмен продает красноярский поселок вместе с жителями

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить информацию о бизнесмене, который попытался продать поселок вместе с его жителями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета, журналисты рассказали о ситуации в Красноярском крае, где местный предприниматель объявил себя хозяином целого поселка и выставил его на продажу – вместе с фермой, складом и даже домами с живущими в них людьми.

Бастрыкин поручил доложить о ситуации в центральный аппарат Следственного комитета.

По данным НТВ, речь идет о селе Васильевка Идринского района Красноярского края.

В селе находятся 45 домов и животноводческий комплекс, за них мужчина решил получить 20 млн рублей. Объявление он выложил в интернете.

Отмечается, что в конце 1980-х годов Минусинскому строительному комбинату выделили средства на возрождение умирающей деревни, а в 90-е годы руководитель компании получил земли в бессрочное пользование. При этом приватизировать жилье через суд смогли только 15 человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СК разбирается, что за бизнесмен продает красноярский поселок вместе с жителями

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: поселок васильевка, красноярский край, продажа поселка, александр бастрыкин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 26.12.2019 10:24 Мск "Продавец села" в Красноярском крае заявил, что СМИ все неверно поняли

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети