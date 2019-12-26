Владимир Потанин стал самым удачливым российским миллиардером по версии Forbes

12 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Стоимость укладки плитки по адресу http://remont.youdo.com/tile/.
Грузовые перевозки в Шереметьево на http://perevozki.youdo.com/country/geo/sheremetevo/.
Юду: http://perevozki.youdo.com/pereezd/dlv/price/ - подробности по ссылке.


    томили хилфигер вот

Экономика В России
владимир потанин (2013) | Фото:

Владимир Потанин стал самым удачливым российским миллиардером по версии Forbes

Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин возглавил список самых удачливых российских миллиардеров за 2019 год по версии журнала Forbes.

За год Потанин увеличил свое состояние более чем на треть. "Даже если бы миллиардер проиграл суд бывшей супруге, требовавшей в Лондоне взыскать с него 6 миллиардов долларов, он бы все равно остался в плюсе, ведь за год владелец более 30% акций "Норникеля" прибавил к своему капиталу почти $8 млрд", пишет Forbes. По состоянию на 24 декабря состояние миллиардера оценивалось в $23,8 млрд.  

На втором месте рейтинга глава "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние за год увеличилось на $5,9 млрд - до $27 млрд на 24 декабря. Замыкает тройку лидеров президент "Лукойла" Вагит Алекперов — его состояние за год выросло на $5,3 млрд, до $23,8 млрд.

Четвертое место в рейтинге занял владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" Геннадий Тимченко. Его состояние за год увеличилось на $4,1 млрд, составив $22,7 млрд. На последнее место рейтинга журнал поместил основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова — прирост за год составил $3,8 млрд. На 24 декабря его состояние оценивается в 20,2 млрд.

Согласно рейтингу, за прошедший год состояние пятерых самых удачливых участников российского списка Forbes в сумме увеличилось на $27 млрд, замечает РИА Новости.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Владимир Потанин стал самым удачливым российским миллиардером по версии Forbes

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир потанин, forbes, миллиардеры, рейтинг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети