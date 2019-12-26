Владимир Потанин стал самым удачливым российским миллиардером по версии Forbes

Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин возглавил список самых удачливых российских миллиардеров за 2019 год по версии журнала Forbes.

За год Потанин увеличил свое состояние более чем на треть. "Даже если бы миллиардер проиграл суд бывшей супруге, требовавшей в Лондоне взыскать с него 6 миллиардов долларов, он бы все равно остался в плюсе, ведь за год владелец более 30% акций "Норникеля" прибавил к своему капиталу почти $8 млрд", пишет Forbes. По состоянию на 24 декабря состояние миллиардера оценивалось в $23,8 млрд.

На втором месте рейтинга глава "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние за год увеличилось на $5,9 млрд - до $27 млрд на 24 декабря. Замыкает тройку лидеров президент "Лукойла" Вагит Алекперов — его состояние за год выросло на $5,3 млрд, до $23,8 млрд.

Четвертое место в рейтинге занял владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" Геннадий Тимченко. Его состояние за год увеличилось на $4,1 млрд, составив $22,7 млрд. На последнее место рейтинга журнал поместил основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова — прирост за год составил $3,8 млрд. На 24 декабря его состояние оценивается в 20,2 млрд.

Согласно рейтингу, за прошедший год состояние пятерых самых удачливых участников российского списка Forbes в сумме увеличилось на $27 млрд, замечает РИА Новости.