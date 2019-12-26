12 Октября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Северный олень Ямал (2019) | Фото: Правительство Ямала

Власти Ямала продлевают запрет охоты на дикого северного оленя

Власти Ямала продлевают срок запрета охоты на дикого северного оленя и овцебыка, передает корреспондент Накануне.RU.

"Запретить на территории ЯНАО, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, промысловую, любительскую и спортивную охоту на дикого северного оленя и овцебыка с 01 августа 2020 года по 01 августа 2024 года", - говорится в тексте распоряжения, опубликованном на сайте окружного правительства.

Документ, разработан департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса. В настоящий момент он проходит независимую антикоррупционную экспертизу, которая продлится до 30 декабря. После прохождения всех процедур его подпишет глава региона Дмитрий Артюхов.

Отметим, что запрет охоты на диких северных оленей ранее действовал с 1 августа 2015 г. по 1 августа 2020 г. На момент введения запрета численность дикого северного оленя составляла 17,5 тыс. особей, по итогам 2019 г. она возросла до 18,3 тыс. особей.

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Власти Ямала продлевают запрет охоты на дикого северного оленя

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Теги: охота, дикий северный олень, запрет



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