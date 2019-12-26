Суд арестовал имущество замглавы Генштаба по делу о хищениях

Суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Напомним, его подозревают в соучастии в хищении свыше 2 млрд рублей на госзакупках.

Под арест взяты земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, передает ТАСС.

Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ, однако сейчас ушел в отпуск.

О том, что Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, стало известно в середине октября. Его считают причастным к уголовному делу "Воентелекома".

Уголовное дело было заведено по факту махинаций при закупке спецтехники для Вооруженных сил РФ. По версии следствия, обвиняемые поставляли заказчику вместо дорогих российских аппаратов дешевые китайские аналоги, на которые переклеивались этикетки.

Напомним, в 2017 году в Москве был задержан гендиректор АО "Воентелеком" Александр Давыдов. Его заподозрили в хищении около полумиллиарда рублей в ходе реализации госконтрактов, заключенных с Минобороны на поставки маршрутизаторов, а также осуществления авторского надзора за спутниковой связью.