"Яндекс" возьмет в аренду 20 тысяч квадратов в "Москва-Сити"

Компания "Яндекс" договорился с Capital Group об аренде у нее около 20 тыс. кв. м в башне "Око" в деловом центре "Москва-сити".

По некоторым данным, сделка уже завершена. Компания арендует площади как в самом комплексе, так и в находящемся там коворкинге BusinessClub. "Яндекс" может ежегодно платить за новый офис 600–660 млн руб., сообщают "Ведомости".

Напомним, ранее стало известно, что "Яндекс" реформирует корпоративную структуру управления. Будет создан Фонд общественных интересов, которому и планируется передать "золотую акцию". В функции некоммерческого фонда будет входить согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, согласование передачи существенной интеллектуальной собственности, согласование изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран.